Grevă la mina privată. 52 de ortaci, blocați în subteran

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Situația devine tot mai tensionată la exploatarea minieră din Băița Plai, Bihor. Dacă marți se blocaseră în subteran 24 de mineri, în acest moment sunt acolo 52 de oameni. Protestatarii, unii angajați la stat, alții la firme particulare, cer undă verde de la autorități să exploateze minereuri. N-au mai scos nimic de un an și le este teamă că minele se vor închide, iar ei vor rămâne fără serviciu.Administratorul minei private a leșinat din cauza stresului din ultimele zile și a avut nevoie de îngrijire medicală, potrivit Digi24.roMinerii care s-au blocat la adâncimi de mai bine de 200 de metri au trăit în ultimele patru zile în condiții grele. Umezeala este foarte mare, temperatura nu trece de 8 grade Celsius, peste tot sunt băți și noroaie.Ortacii se tem pentru soarta minei.Gheorghe Toma, miner: „Sunt interese să o închidă și să rămânem fără locuri de muncă”.În plus, spun ei, nu au mai scos niciun vagonet de minereu de un an. Iar munca pe care o fac, o fac în condiții foarte grele.Ioan Filip, miner: „Nu mai avem piese de schimb, rotoare, robineți. Uleiul se dă cu porția, câte un litru. Avem defecțiuni”.Maria Rodica Trip, director executiv Băița Bihor: „Am rămas aici până când ANRM și Ministerul Economiei vor avea bunul simț să citească documentele pe care le au”.Până acum, Ministerul Economiei și Agenția Națională de Resurse Minerale nu au răspuns solicitării minerilor de a negocia. Printr-un comunicat de presă de miercuri, reprezentanții ministerului susțin că nu au primit documente care să ateste capacitatea tehnică și financiară a firmei care a privatizat mina Băița Plai de a exploata zăcământul. De aceea nu vor să acorde licență de exploatare. Pentru aceste afirmații, reprezentanții African Resources au cerut socoteală prefectului de Bihor, după ce acțiunile companiei au căzut la bursa din Londra.