Grav accident rutier pe Podul IPMC. Şoferul se zbate între viaţă şi moarte

Grav accident rutier pe Podul IPMC. Șoferul se zbate între viață și moarte

Tânărul, în vârstă de 27 de ani, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Adrian Dumitru, domiciliat în municipiul Constanța, se află internat în spital, în stare gravă, cu multiple fracturi, politraumatisme și un plămân perforat.Proprietarului casei nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat.„Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că s-a dărâmat o casă, am ieșit repede afară și am văzut grozăvia. Mașina era căzută peste două magazii, construcții solide, de beton. Omul a avut zile. Șoferul era conștient, l-am întrebat dacă poate ieși din mașină, am vorbit cu el, i-am zis să oprească motorul, îi era frică să nu explodeze. Soția a sunat la 112 și a venit ambulanța!”, ne-a declarat bărbatul.În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere.