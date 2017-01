Grav accident rutier. Doi morţi, după ce o maşină s-a ciocnit cu o dubă

Grav accident rutier. Doi morți, după ce o mașină s-a ciocnit cu o dubă

Ştire online publicată Duminică, 15 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Două dintre cele trei persoane rănite grav în accidentul produs pe DN 1A, în județul Prahova, după ce un autoturism a lovit o dubă care s-a răsturnat apoi într-o râpă au murit. O a treia persoană, aflată de asemenea în stare gravă având leziuni la mâini și picioare, va fi preluată de elicopterul SMURD solicitat la fața locului.Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, citată de realitatea.net, femeia prinsă sub duba răsturnată și un bărbat rămas încarcerat, ambii de aproximativ 50 de ani, au murit, medicul de la terapie intensivă de pe ambulanță declarând decesul după ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultate.Cea de-a treia persoană din dubă rănită grav, o femeie care are leziuni la mâini și la picioare, a fost preluată de elicopterul SMURD ajuns la fața locului.Accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești -Brașov, în comuna Măneciu, localitatea Cheia, în dreptul unei mănăstiri.Conform primelor informații, un autoturism care cobora dinspre Brașov a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu o dubă în care erau patru persoane. În urma impactului, duba a fost proiectată în afara șoselei și s-a răsturnat într-o râpă, la o diferență de nivel de aproximativ doi metri.În urma accidentului, trei dintre cei patru pasageri ai dubei au fost grav răniți. O femeie din dubă a fost proiectată în afara autovehiculului, fiind prinsă sub acesta, iar alți doi pasageri au rămas încarcerați.De asemenea, două persoane din autoturism au fost rănite, însă leziunile acestora nu sunt grave, ele fiind conștiente și ieșind singure din mașină.În prezent, traficul pe DN 1A, în zona accidentului, se desfășoară cu restricții.