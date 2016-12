Grav accident rutier cu un microbuz plin cu constănţeni

1

inconstienta patronilor

este v orba de o pauza de odihna la 300km pe zi si nicidecum aceasta distanta pe zi.Altfel un traseu Cta-Paris s-ar face in 9 zile!!!Multe companii din Romania cu sediul in orase mari parcurg 2500km!!!! in 24 de ore cu doi soferi.Am fost martor la astfel de presiuni inconstiente din partea patronilor.Soferilor le este frica sa nu piarda postul.Cel mai logic ar fi ca si aceste microbuze sa aiba discul pe care se inregistreaza distanta parcursa si pauzele obligatorii cum au TIR-urile.Iar controalele politiei sa fie frecvente.