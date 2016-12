Glumele proaste cu poliţişti îţi aduc… dosare penale!

1

Abuz

Domnilor poitisti de frontiera, daca nu stiti ;i nici sefii vostrii nu v-au spus, controalele rutiere in trafic se fac doar de politistii de la structurile politiei rutiere (scrie in legislatia rutiera). Ce faceti voi sunt abuzuri de drept (exces de zel). Sa va fereasca Dumnezeu sa ma opriti pe mine in alt loc de cat trecerea frontierei ca atunci veti vedea ce inseamna depasirea competentelor conferite de lege, Mai bine vegheati la frontiera tarii si depistati infractiunile la acest regim nu va realizati indicatorii de performanta cu constatari de fapte pentru care nu aveti competenta.