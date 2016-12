Ginerele lui Bercea Mondial, în arest la domiciliu

Magistrații Tribunalului Constanța au admis, ieri, cererea lui Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, de a-i fi înlocuită măsura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Astfel, inculpatului i s-a impus să nu părăsească imobilul unde locuiește, din orașul Drăgănești, județul Olt, fără permisiunea judecătorului. Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul Marius Constantin nu are voie să ia legătura, sub nicio formă, cu persoana vătămată Mircea Băsescu, cu martorul Marian Căpățână sau cu membrii familiilor respectivilor. Decizia nu este definitivă, ea poate fi contestată. Reamintim că Marius Constantin a fost arestat preventiv, în luna mai a acestui an, fiind acuzat de șantaj, iar denunțător în acest dosar este Mircea Băsescu.