Gigi Chiru, între reclamaţiile lui Nicuşor Constantinescu şi aprecierile presei internaţionale

Gigi Chiru, între reclamațiile lui Nicușor Constantinescu și aprecierile presei internaționale

Ştire online publicată Luni, 22 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), Gigi Chiru, a devenit subiect în presa internațională după ce a stopat lucrările la parcul eolian de la Cogealac, cel mai mare din România. În timp ce presa din Norvegia apreciază curajul lui Chiru, președintele Consiliului Județean Constanța l-a reclamat pe șeful ISC Constanța pentru abuz în serviciu la conducerea Inspectoratului în Construcții, MAI, Parlamentul României, etc. Doi mari dezvoltatori internaționali de energie eoliană, CEZ și Iberdrola Renovables, sunt implicați într-o dispută privind construirea unui parc eolian în zona de sud-est a României, pe raza localităților Cogealac și Fântânele. Investițiile, în valoarea de sute de milioane de euro, s-au blocat de curând din cauza unor dispute privind administrarea unor terenuri și legalitatea autorizațiilor de construire. Inspectoratul de Stat în Construcții, prin directorul Gigi Chiru, a intervenit pentru anularea autorizației de construire emisă de Consiliul Județean Constanța pentru CEZ, motivând că documentul trebuia emis, potrivit legislației, de Primăria Cogealac și nu de CJC. În urma acestor demersuri, președintele CJC, Nicușor Constantinescu, l-a reclamat pe Gigi Chiru pentru abuz in serviciu, la Inspectoratul în Construcții, Ministerul de Interne, Parlamentul României, chiar și la Comisia de Abuzuri din Parlamentul Europei. Numai că, în timp ce CJC îi poartă sâmbetele lui Chiru, presa internațională laudă curajul șefului de la ISC. O echipă de jurnaliști de la publicația norvegiană „Recharge News”, a publicat, de curând, un amplu material privind situația de la Cogealac. „O anchetă asupra proiectului făcută de inspectorul în construcții Gigi Chiru a dus la suspendarea lucrărilor la faza de 252,5 MW a proiectului CEZ la sfârșitul lunii august. Surse apropiate conflictului îl descriu pe inspectorul Chiru ca fiind foarte curajos pentru că s-a opus puternicelor interese politice din Constanța. Sursele au mai declarat publicației „Recharge” că o lipsă de documente cheie privind terenurile vecine a fost o mare dovadă de neglijență din partea dezvoltatorilor”, se arată în publicația norvegiană. Întrebat despre cascada de plângeri formulate de Nicușor Constantinescu împotriva sa, Gigi Chiru ne-a declarat: „Nu am făcut decât să respect legea spre deosebire de Nicușor Constantinescu, care a făcut un obicei în a emite autorizații cu nerespectarea legislației în vigoare. De altfel, bănuiesc că el urmărește să mă intimideze procedând de asemenea manieră. Îi recomand însă să își consume energia în direcția reluării procedurilor de autorizare pentru autorizațiile care sunt nelegale”.