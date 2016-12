Gigi Chiru, în rolul lui Moş Nicolae pentru 500 de copii

Gigi Chiru, în rolul lui Moș Nicolae pentru 500 de copii

Ştire online publicată Marţi, 07 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele Organizației Județene a PDL Constanța și președinte al Organizației de Colegiu nr. 6, Gigi Chiru, a fost, încă o dată, Moșul bun care aduce dulciuri. Este deja o tradiție ca în fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Gigi Chiru să fie alături de copii și nu numai. Nu a făcut excepție nici acest an, când vice-președintele PDL s-a aflat pentru o zi în rolul lui Moș Nicolae și a oferit daruri pentru un număr de 500 de copii din județul Constanța. Dulciurile și sucurile naturale au făcut deliciul copiilor care, la rândul lor au recitat și cântat, răsplătindu-l astfel pe cel care în fiecare an se gândește la ei. Tot în spiritul sărbătorilor de iarnă, în ajunul Crăciunului, Gigi Chiru va oferi încă 500 de pachete cu alimente, de data aceasta bătrânilor și familiilor cu venituri mici, încercând astfel să aducă o undă de bucurie pe chipul bătrânilor constănțeni.