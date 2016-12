Gigi Becali face Paştele în arest

Gigi Becali face Paștele în arest

Ştire online publicată Vineri, 17 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali rămâne în arest, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis să respingă, joi, cererea de eliberare sub control judiciar făcută de patronul stelist, însă decizia poate fi atacată cu recurs. Gigi Becali a declarat, joi, în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 1, în cadrul susținerii cererii de liberare provizorie sub control judiciar, că a avut posibilitatea să facă „justiție privată”, dar că a ales „legea”. „Deci justiție privată...vreau să vă spun că am două cazuri de notorietate când eu, Becali, n-am acceptat justiție privată și am spus «legea»”, și-a început, Becali, pledoaria în fața instanței. Finanțatorul Stelei a declarat că, în împrejurări diferite, doi membri ai familiei sale au fost bătuți de persoane care se antrenează la aceeași sală de sport ca și bodyguarzii săi. Becali a precizat că gărzile sale de corp s-au oferit să facă justiție privată, adică să-i bată pe atacatori, dar că el a refuzat, preferând să-i lase pe mâna poliției. Gigi Becali a mai spus că se va demonstra că hoții care i-au furat mașina au dat declarații în prezența unui ofițer de poliție și că el nu era prezent, că polițistul a vrut să-i ducă la secție, dar a renunțat, deoarece Becali i-a „iertat”.