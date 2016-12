Gigi Becali este aşteptat astăzi la sediul IPJ Ilfov

Gigi Becali este așteptat astăzi la sediul IPJ Ilfov

Ştire online publicată Marţi, 21 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali este așteptat, astăzi, la sediul IPJ Ilfov, pentru a i se stabili programul vizitelor la Poliție, ca urmare a deciziei instanței de eliberare sub control judiciar, au declarat oficiali ai Poliției pentru NewsIn. Potrivit acestora, Gigi Becali ar urma să se prezinte, cel mai probabil, în zilele de marți și vineri la sediul Inspectoratului, mai precis la Serviciul de Investigații Criminale. Lui Gigi Becali i s-au fixat mai multe interdicții, precum aceea de a nu părăsi județul Ilfov și Bucureștiul fără încuviințarea instanței. Mai mult, Becali nu are voie, potrivit instanței, să ia legătura într-un fel sau altul cu celelalte părți din dosar și nici să își schimbe domiciliul fără încuviințarea instanței. De asemenea, are obligația de a se prezenta la Poliție pentru verificări ori de câte ori i se cere. Tribunalul București i-a admis lui Gigi Becali, vineri, 17 aprilie, recursul împotriva respingerii cererii de eliberare judecată, cu o zi înainte, de Judecătoria Sectorului 1.