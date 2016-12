GHEORGHE OANCEA, patronul Brick şi On Plonge, a MURIT. Cum şi-a găsit sfârşitul omul de afaceri

GHEORGHE OANCEA, patronul Brick și On Plonge, a MURIT. Cum și-a găsit sfârșitul omul de afaceri

Cunoscutul afacerist constănțean, Gheorghe Oancea, a fost răpus, în mod neașteptat, de un infarct. Astăzi, el va fi condus pe ultimul drum.Afaceristul s-a prezentat, marți după-amiază, la un centru medical privat din municipiul Constanța, iar cadrele medicale au solicitat o autospecială a Serviciului de Ambulanță, după ce i s-a făcut brusc rău.„Pe 16 iulie, ora 19.20, la Centrul Medical Iowemed s-a prezentat un bărbat de 63 de ani, care a fost preluat de medicul și asistenta de gardă, care, în acel moment, se aflau la recepție. Fișa pacientului a fost înregistrată la 19.22. Echipa medicală a demarat procedura de examinare, iar în acel moment starea pacientului a evoluat rapid, agravându-se brusc. A necesitat începerea procedurilor de resuscitare. La ora 19.25 a fost solicitată și intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Constanța. La ora 19.28 a fost prezentă unitatea mobilă a serviciului, care a colaborat permanent cu echipajul de urgență Iowemed, format din ambulanțier și asistent medical, ambii calificați în manevre de acordare de prim ajutor și de resuscitare cardio-pulmonară și cerebrală, sub directa supraveghere a medicului Serviciului de Ambulanță”, au precizat reprezentanții clinicii private, cu privire la împrejurările în care a survenit decesul afaceristului. De menționat că, potrivit cadrelor medicale, manevrele de resuscitare au fost efectuate pentru aproximativ 60 de minute, dar fără succes.„Reprezentanții Centrului Medical Iowemed transmit familiei îndoliate condoleanțe, asigurând-o că înțelege durerea provocată de pierderea neașteptată. Centrul medical Iowemed își asigură pacienții că privește fiecare persoană care îi solicită sprijinul cu toată implicarea profesională și umană necesară actului medical făcut cu dedicație, auto-exigență și competență probate în 18 ani de activitate”, au mai precizat reprezentanții centrului medical.Record național la scufundări, încă nedoborât!Afaceristul Gheorghe Oancea ar fi împlinit, anul acesta, 64 de ani. Era administratorul firmelor Five Holding SA, Mobitom SA, Plonge Prest Mangalia SRL, On Plonge SRL, Shark SRL. Scafandru ca formare profesională, bărbatul a rămas fidel toată viața mării și scufundărilor. A fost membrul fon-dator al Asociației Naționale a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România și s-a implicat activ în pregătirea noilor generații de scafandri și salvamari, organizând cursuri pentru formarea lor. De menționat că nici până în ziua trecerii lui în neființă, recordul național în scufundări, stabilit de el în 1984, nu a fost doborât.Pe 30 septembrie 1984, o echipă formată din patru scafandri care îndeplineau condițiile impuse (cel mai înalt nivel de pregătire, sănătate și condiție fizică), respectiv Gheorghe Oancea, Daniel Munteanu, Constantin Fântână și Valentin Nicola, s-a scufundat în laboratorul hiperbar din cadrul Centrului de Scafandri Constanța, la o adâncime de 501 metri. Scufundarea simulată a durat zece zile, iar performanța, rămasă neegalată, a situat România pe locul III în lume, după SUA și Franța.„Echipa aceasta, de scafandri de mare adâncime este și cea care a participat la montarea conductelor submarine și a platformelor din Marea Neagră”, ne-a precizat Marian Smarandache, comandantul Cursului de Pregătire Scafandri din cadrul Centrului de Scafandri Constanțav v vTrupul neînsuflețit al afaceristului constănțean a fost depus, ieri după-amiază, la Centrul de Perfecționare a Scafandrilor, de pe strada Soveja, parcul Tăbăcărie. Slujba religioasă urmează să aibă loc astăzi, ora 13,00, la Biserica „Sf. Nicolae”, din cartierul Coiciu, iar înmormântarea la ora 14,00, la Cimitirul Central.