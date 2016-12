George Parteca, lovit de blestemul beizadelelor cu Porsche

6

beizadele

Eu cred ca toti suntem vinovati pentru existenta beizadelelor, pentru ca ii invidiam pentru banii lor facuti din hotii si bisnitarii (nu din inventarea vreunei rachete cosmice), pentru ca fetiscanele isi fac un tel din viata de a deveni amantele lor, in final pentru ca ne e frica de ce ne-ar putea face daca am incerca sa stam altfel decit in pozitia "drepti" in fata lor. Asta ii incurajaza sa se dea si mai mari, sa ne incalce drepturile noastre ca sa stim cine sunt ei, sa dea cu masinile peste noi, etc.Pe vremea lui Tepes si a legionarilor o astfel de situatie nu ar fi fost posibila. Pe vremea statului aristocratic, pe baza de averi ilicite, care se construieste in Romania, da... Trageti dvs. concluziile!