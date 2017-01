George Papari, PUS SUB ACUZARE de procurorii DNA

Directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral și, în același timp, consilier local, George Daniel Papari, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA fiind suspect de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și conflict de interese. Alături de el mai sunt acuzate alte trei persoane. Redăm în continuare comunicatul DNA în întregime.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecții:PAPARI GEORGE DANIEL, director al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- abuz în serviciu și- conflict de interese;ANTONARU MARIA-OTILIA, director în cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații;DUHAIR MARWAN, administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- trafic de influență,- deturnare a licitațiilor publice și- instigare la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații;CRAIOVEANU IOANA-ROXANA, manager la o societate comercială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:În cursul anului 2013, suspectul Papari George Daniel, în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral din subordinea Administrației Naționale „Apele Române”, a închiriat unei societăți comerciale administrate de tatăl său, un sector de plajă cu suprafața de 6.203 mp din stațiunea Mamaia, iar în perioada 2013 – 2015, a încheiat trei acte adiționale la același contract.În cursul lunii aprilie 2016, suspectul Papari George Daniel și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția deținută și a dispus constituirea unui nou subsector de plajă, care anterior fusese utilizat de instituția menționată ca și culoar (1.086 m) destinat tranzitării utilajelor necesare întreținerii plajelor. Apoi, acesta a dispus includerea suprafeței în lista subsectoarelor libere de plajă, suprafață care a fost scoasă la licitația publică organizată de instituție la data de 29 aprilie 2016.În același context, suspecta Antonaru Maria-Otilia, în calitate de funcționar în cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral, la instigarea suspecților Duhair Marwan și Craioveanu Ioana-Roxana, a folosit informații ce nu sunt destinate publicității și a permis celor doi suspecți accesul la informații legate de organizarea și desfășurarea licitației publice organizate de către instituția menționată la data de 29 aprilie 2016, în scopul obținerii, de către aceștia, a unor foloase necuvenite reprezentate de sporirea șanselor de câștigare a licitației prin utilizarea informațiilor în detrimentul celorlalți participanți.În cursul lunii martie 2016, suspectul Duhair Marwan a pretins de la un administrator al unei societăți comerciale foloase patrimoniale constând în încheierea unui contract de asociere sau închiriere între societățile administrate de aceștia, care ar conduce la acordarea unui punctaj mai mare la licitația organizată la data de 29 aprilie 2016 privind subsectorul nou constituit, cel dintâi afirmând că are influență asupra suspectului Papari George Daniel și că îl poate determina să asigure constituirea unui nou subsector de plajă, scoaterea la licitație și obținerea acestuia de către respectivul administrator.Totodată, în cursul lunii aprilie 2016, suspectul Duhair Marwan l-a determinat, prin constrângere, pe un alt administrator de firmă, să nu mai continue demersurile procedurale în care era angrenat pentru participarea la licitația publică organizată la data de 29 aprilie 2016 de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral privind închirierea subsectorului respectiv, îndepărtându-l de la această licitație, astfel încât câștigător să iasă administratorul cu care se înțelesese anterior.Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.