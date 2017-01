Gata cu maşinile înmatriculate în Bulgaria!

2

Rusine

Domnilor...asta e cea mai mare problema a noastra a romanilor....tara arde si baba se piaptana!!! Hai sa bagam sula in coasta romanului de rand!! Spun ei ca in 10% din acidentele auto pe anul 2010 sunt implicate masini inmatriculate in alta tara.Asa o fi dar fiind implicat intr-un accident nu inseamna ca l-ai provocat a?!!!! Posed o masina inmatriculata in bulgaria dar chiar daca nu era asa tot eraam plin de sila fata de cei ce se fac ca, conduc tara asta . Rusine domnilor si doamnelor, rusine.....