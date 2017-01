Garsonieră distrusă de incendiu în cartierul Inel II

Agitație mare, ieri după-amiază, pe strada Bravilor, din cartierul Inel II. Un fum gros ieșea pe una dintre ferestrele unei garsoniere amplasate la etajul al patrulea al blocului T1. Zeci de locatari și trecători îngrijorați erau cu privirile ațintite către fereastra care fumega, în timp ce pompierii alergau să stingă incendiul. Oamenii spuneau că locuința cuprinsă de flăcări este locuită de un bărbat fără căpătâi, trecut de 40 de ani. Numele nu știe să ni-l zică nimeni dintre cei cu care am stat de vorbă. Individul stă singur, iar casa aparține părinților săi. Fost navigator, după cum ne-au declarat vecinii săi, el n-ar avea ocupație. Și nici familie. În schimb, obișnuiește să consume băuturi alcoolice și, deseori, provoacă scandaluri. Din această cauză, vecinii au chemat Poliția de nenumărate ori. În plus, aceștia îl acuză că fură și cerșește. „În casa lui e o mizerie de nedescris", povesteau oamenii. Ieri, la scurt timp după ora 14, în garsoniera bărbatului a izbucnit un incendiu. Cum au sosit pompierii, individul a dispărut din „peisaj", ne-au spus localnicii, lăsându-și casa în plata Domnului. Mădălin Martoiu, a cărui garso-nieră este lipită de cea cuprinsă de flăcări, era disperat. „Eram la muncă când m-au anunțat ce s-a întâmplat. Am rate de plătit la tot ce am în casă! Mi-e teamă să nu ajungă focul și la mine", ne-a spus bărbatul. Pompierii de la stația Palas au reușit să lichideze incendiul în aproximativ o jumătate de oră. Misiunea militarilor a fost dificilă. Pentru a putea pătrunde în garsoniera în care s-au declanșat flăcările ei au avut nevoie de măști cu oxigen. Casa a fost distrusă în totalitate. Fumul a pătruns, însă, și în alte garsoniere situate pe același palier, iar apa folosită de pompieri s-a infiltrat la etajul al treilea. Câțiva locatari s-au intoxicat cu fum și au primit îngrijiri de la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, sosit la locul evenimentului. Potrivit informațiilor primite de la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța, incendiul a izbucnit din pricina unui fierbător uitat în priză.