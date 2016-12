Garda de Coastă vine cu extemporale pentru poliţiştii de frontieră constănţeni

1

garda de coasta

Mos Craciun,si-a facut un obicei de a veni in fiecare an cu un sac mare de surprize pentru lucratorii Politiei de Frontiera Romane incepand cu anul 1998, de cand politicul a intrat in sistem si a produs moartea Ministerului de Interne si aparitia noului Minister al Administratiei si Internelor, implicit politizarea si colonizarea sistemului cu pile,relatii, cunostinte si alte afinitati, ce nu au legatura cu pregatirea, experenta, profesinalismul si disciplina sistemului.Practic a fost VIRUSAT sistemul si capacitatea de actiune a M.I.In prezent ZEUS, este cel care dicteaza iar Dl.Igas Traian,reglementeaza si reduce, siguranta cetateanului, prin infintarea altor structuri si mai aservite politic (Politia locala,politia politica, etc)formata din personal ce nu are nimic in comun cu ordinea si necesitatile obstei.