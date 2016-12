Gara Constanţa, tărâmul bişniţarilor de ţigări şi al hoţilor din buzunare

7

ma lashiiiiiiii

he he ehe! cica sa luam atitudine! bai ,nashparliilor dar voi de ce dracu sunteti platiti? sa luati sapga pe neve si sa frecati duda cu masina politiei pe banii nostri. nasolilior! si ciorditorii nu au doar o haina pe brat ca sa poata opera in liniste ,mai au si o lama de barbierit cu care taie omul pe fata daca incearca sa se apere de ei. iar daca eu am tupeu si ii dau una in muian si ii las lat , tot eu ma duc la parnaie pt agresiune fizica . fira-ti ai dracu cu legeile voastre cu tot: mars la cusca si ni mai latrati aiure( mesaj pt purtatorul de cuvant al ipj cta) . pixulika ,asta de ai scris articolul , uitasi fata , sa ii mentionezi pe taximetristi pirati din gara care nu fura la buzunar aia te fura cu tot cu bagaj ; sau asta nu se pune ca e piua -piua !? stim noi ca nenea de la camera taximetristilor sperie lumea rau ,ti-o fi fost teama sa adaugi asta la articol! etete ca o facui io! lol am zis!