GALERIE FOTO-VIDEO / PROTESTE DE AMPLOARE la Constanţa: "PSD, ciuma roşie!"

GALERIE FOTO-VIDEO / PROTESTE DE AMPLOARE la Constanța: "PSD, ciuma roșie!"

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE: Este cel mai mare protest de la Revoluție până acum!UPDATE: Potrivit Jandarmeriei Constanta la aceasta ora se afla in strada peste 5000 de protestatari iar oamenii continua sa se alature manifestantilor. Pentru prima data de la inceputul protestelor in tara, oamenii ies in numar mare si la Constanta. In aceste momente peste 2500 de oameni merg in mars pe bulevardul Ferdinand catre Prefectura Constanta. Din primele informatii se pare ca aproape tot bulevardul Ferdinand este plin de oameni. "PSD, ciuma rosie" este unul dintre mesajele strigate in aceste momente de protestatarii din strada.