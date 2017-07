GALERIE FOTO / TRAFIC DE COSMAR intre Eforie Nord si Eforie Sud

2

nu e cap

Unde nu e cap vai de picioare .Sunt o soferita modesta care locuieste in Eforie Sud si ma lovesc de problema asta pe timpul veri de ceva ani in coace ..........atat eu cat si cei care ar trebui sa rezolve problema dar decat sa rezolve prefera sa suporte aceleasi conditi.............in Eforie nord este problema ptr domni militieni si domni de la primarie etc nu vor sa inteleaza ca e nevoie de sensuri unice............sa lase varianta intr-un sens si orasul sau faleza in alt sens