Galerie FOTO/ Sute de bijuterii pe patru roţi, pentru toate buzunarele, vă aşteaptă la Maritimo

Galerie FOTO/ Sute de bijuterii pe patru roți, pentru toate buzunarele, vă așteaptă la Maritimo

Salonul Auto Maritimo s-a impus pe piața de profil ca lider de audiență, publicul său însumând zeci de mii de vizitatori. Așadar, fie că vreți să vă cumpărați o mașină, fie că sunteți pasionat, fie că doar doriți să fiți la curent cu ultima modă din domeniu sau doar vreți să vă lăsați seduși de formele și motoarele senzaționale din 2014, sunteți invitați, în week-end-ul 18-21 septembrie 2014, la cel mai important eveniment auto local al anului, la Maritimo Shopping Center.Ca și în anii trecuți, cifrele și veștile de la Salonul Auto sunt impresionante: peste zece dealeri auto, peste 160 de bijuterii pe patru și pe două roți, exclusivități și avanpremiere, zeci de oferte de neratat, artiști în vogă ce vor fi prezenți pentru sesiuni de autografe și fotografii. Aproape toți dealerii din oraș sunt prezenți la Salonul Auto cu ultimele noutăți. Unele dintre ele nici nu au fost încă lansate oficial! Spre exemplu, în avanpremiera lansării naționale din luna octombrie, Rădăcini Motors face vizitatorilor Salonului Auto 2014 o surpriză explozivă cu noul C4 Cactus, un crossover incredibil, cotat deja de presa internațională cu maximum de stele. Această bijuterie a inovației vă așteaptă la standul Rădăcini Motors, unde veți putea verifica și singuri caracteristicile extraordinare ale mașinii.Una dintre cele mai „periculoase” mașini de pe planetă, regina Salonului Auto din acest an, un Jaguar F-Type Coupe, cu un design exclusivist, cu o cutie automată în 8 trepte și 340 CP, vă va tăia răsuflarea! Prețul? Vă lăsăm să-l descoperiți singuri, căci are multe zerouri… Exclusiv Auto facilitează întâlnirea vizitatorilor cu acest „eveniment” pe patru roți, dealerul aducând la Maritimo peste 30 de mașini de marcă, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Subaru și pe… Antonia. Vedeta va asigura distracția la stand, duminică, 21 septembrie. Nici BMW nu se lasă mai prejos și aruncă în joc peste zece mașini, printre care vor fi și noutățile acestui an: Seria 4 Gran Coupe, X4, X3 LCI, dar și X5, X1, Seria 3, Seria 5. Potrivit dealerului Bavaria Motors, nici superbele motociclete BMW nu vor lipsi de la stand. Așadar, aviz amatorilor, Bavaria Motors este singurul dealer ce are în garaje și „motoare” cu multe sute de cai putere, iar aceasta este o ocazie unică de a le vedea.Vedetele Mercedes nu pot să lipsească de la evenimentul anului: noul SL 400 și noua clasă S - nava amiral din gama Mercedes-Benz. Alături de ultimele inovații în domeniu, la stand se va afla și primul automobil din lume patentat de la Mercedes-Benz în 1900, demonstrând astfel, încă o dată, dacă mai era nevoie, că acest brand pune la mare preț respectul pentru tradiție și origini. La stand, alături de bijuteriile Mercedes se vor afla și automobilele Ford și Hyundai. Rădăcini Motors are încă o surpriză pentru pasionații de automobilism și pentru îndrăgostiții de linia Insignia: noul Opel Insignia, ce a făcut revoluție în ce privește motorizarea, consumul și infotainment-ul. Această bijuterie poate fi testată live, în cadrul unui test-drive, la care vă puteți înscrie la standul Rădăcini Motors. De asemenea, în exclusivitate la Rădăcini poate fi găsit noul Opel Cascada, cea mai recentă ofensivă a liniei Opel pe piața de profil. Informații despre acest exemplar remarcabil, precum și despre altele, puteți găsi la standul Rădăcini Motors de la Salonul Auto 2014.Așa cum ne-a obișnuit, Cardinal Motors aduce două dintre cele mai cunoscute și iubite mărci de mașini din lume, Audi și Volkswagen (la ediția din acest an vor fi prezente și celebrele Utilitare VW), mărci care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Așteptările iubitorilor și pasionaților de automobilism nu vor fi înșelate: Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo nu vor lipsi nici ele de la Salonul Auto al anului, fiind aduse de dealerul Autocomo. Ultimele inovații în materie de motorizare și consum, de design și eleganță pot fi văzute și la Skoda (dealer Avia), Chevrolet și Opel (dealer Expocar), Toyota și Lexus (dealer Motor Expert), Peugeot (dealer Motorex).Așadar, pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele, cea mai mare expoziție auto locală a anului vă invită la un regal automobilistic, un week-end întreg, în parcarea Maritimo Shopping Center.