Galerie FOTO. "Surdo-muţii" Marinei Militare, forţă devastatoare!

hai sa spunem adevarul

tot, gol-golut: "mutii" au aparut in regimentele de aviatie, initial; cei ce deserveau MIG-urile 19 echitate cu radar de bord si rachete; in anii '50... avioanele astea erau grupate in extremtiatile pistelor de zbor si nimeni nu avea voie sa se deplaseze in zona sau sa se uite. Iar cei ce le deserveau nu aveau voie sa vorbeasca... nimanui despre tehnica din dotare. Nici in un itate, nici acasa. De aici, modelul de comportament s-a extins la radaristii de la sol, rachetisti etc... In ce priveste contramasurile... nu prea sunt. Sunt rachete ssemiinteligente, care se ghideaza singure. Bruiajul nu este intotdeauna efficient. Dar ... tuburile de lansare si rachetele pot fi inlocuite... (sau imbunatatit capul de cautare...) Primele VPR-uri (vedete purtatoare de rachete) de la noi, au fost, parca, chinezesti...