GALERIE FOTO şi VIDEO/ MĂRTURIA constănţeanului care a scăpat din mâinile teroriştilor, în Algeria

GALERIE FOTO și VIDEO/ MĂRTURIA constănțeanului care a scăpat din mâinile teroriștilor, în Algeria

Constănțeanul George Iachim, unul dintre cei patru români salvați din complexul de exploatarea gazelor de la In Amenas, a povestit, într-un interviu acordat unei televiziuni algeriene calvarul prin care a trecut."Am trecut prin clipe grele. Miercuri dimineață, eram în afara biroului și i-am văzut pe teroriști venind. Au început să-i împuște pe paznicii de la poartă, care păzeau complexul. După aceea au intrat în clădire și au început să ia ostatici. Eu m-am baricadat împreună cu un alt coleg, tot român, într-un birou. Am încuiat ușa, am pus un pupitru în ușă pentru a ne baricada", a povestit bărbatul.Cei doi au așteptat să se însereze, iar apoi s-au strecurat fără să fie observați de teroriști. Abia în toiul nopții au scăpat de pericol, fiind luați în custodie de algerieni."Am primit îngrijiri, au avut cu adevărat grijă de noi, pentru că eram deshidratați după ce am scăpat de teroriști. Autoritățile locale au făcut tot ce au putut, având în vedere că era o situație foarte dificilă și nu se putea interveni brusc", a mai afirmat Iachim în primul interviu acordat.George Iachim este din Constanța, este tatăl unui copil și a studiat la Liceul Traian, iar apoi a urmat cursurile Politehnicii București. Bărbatul are o experiență de peste 15 ani, lucrând pentru companii din România, Bahamas, Nigeria, Algeria etc.Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că cei patru români, printre care și constănțeanul, urmează să ajungă în cel mai scurt timp în țară.IMAGINI VIDEO