Galerie foto. Premieră pe străzile din Constanţa. A apărut cel mai uşor mijloc de transport

Galerie foto. Premieră pe străzile din Constanța. A apărut cel mai ușor mijloc de transport

La început, mi-am spus că nu poate fi nimic special; de ce aș vrea să închiriez un scuter sau o bicicletă și să respir aerul greoi și poluant, iar zgomotul să îi deranjeze pe toți cei care s-au gândit să facă o plimbare liniștită prin parc. Totuși, curiozitatea m-a împins să mă apropii și să îi întreb pe responsabili de ce sunt atât de speciale vehiculele respective. Iar răspunsul, care nu a întârziat să apară, m-a surprins: scuterele, bicicletele și triciclurile oferite de firma Easy Motion sunt electrice, extrem de silențioase și îți oferă o experiență incredibilă. Am ales să încerc un triciclu electric și pot spune că aș merge zilnic cu vehiculul pe trei roți, care este alegerea perfectă pentru a ajunge la timp la destinație, iar partea cea mai frumoasă este că implică un minimum de efort. Tot ce trebuie să faci este să apeși pe un buton de accelerație, aflat pe mânerul din dreapta. În stânga se află frâna, iar pe partea din mijloc se găsesc un claxon și un far, pentru condiții nocturne. Pentru 40 de lei pe oră, m-am relaxat în timp ce am avut parte de o plimbare deosebită. Mișcarea electrică a fost adusă în România, și implicit în Constanța, de Cornel Rațiu și Emilian Balaban.Easy Motion pune la dispoziție persoanelor care vor să se bucure de plimbări în natură scutere electrice, biciclete asistate electric și tricicluri electrice, atât pentru copii, cât și pentru adulți, în premieră pentru Constanța. Avantajele vehiculelor electrice mai trebuie amintite? Sunt extrem de silențioase, ecologice, ușor de întreținut, iar unele dintre ele sunt destinate, parcă, special pentru „leneși”: te bucuri de o plimbare inedită în timp ce… stai fără a face vreun efort. În ceea ce privește scuterele electrice, Easy Motion le împarte în două categorii: cele care ajung până la 5.000 W, pentru care este necesar un permis de conducere de categoria A sau B, sau așa numitele biciclete cu motor, care ating viteze de până la 35 km/h și pentru care nu îți trebuie permis de conducere.Prețurile pentru închirierea vehiculelor sunt accesibile: oricare costă 40 de lei pe oră, însă reprezentanții Easy Motion sunt extrem de flexibili, astfel că poți chiar negocia prețul. De asemenea, există și „happy hours”, ore speciale cu prețuri speciale. În plus, de la Easy Motion, vehiculele pot fi și cumpărate. De exemplu, scuterele electrice costă în jur de 2.700 lei, în timp ce bicicletele asistate electric ajung pe la 800 euro. În plus, pentru un triciclu vei scoate din buzunar în jur de 2.600 lei. Pe lângă aceste servicii, reprezentanții Easy Motion vor face, începând cu primăvara anului 2015, o școală de mers pe scutere și biciclete electrice, fiecare doritor fiind asistat de un instructor. În plus, tot de anul viitor, Easy Motion va aduce și scutere cu lumină solară, dar și ATV-uri electrice pentru copii, tocmai pentru ca părinții să-i obișnuiască pe copii cu procesul de ecologizare și, de ce nu, pentru a ajuta planeta să scape de poluare.