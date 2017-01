GALERIE FOTO. POLIŢIA NU IARTĂ NIMIC! ZECI DE MAŞINI PARCATE PRIN MAMAIA, "DECORATE" CU CARACATIŢE

3

jeguri

Parcarile ar trebui permise atata timp cat nu se blocheaza trotuatul sau circulatia !! Este statiune in kkat ...oamenii vin sa cheltuie bani aici !! in al 2-lea rand nu se gasesc locuri de parcare in toata statiunea Mamaia . Asa ca , "localilor" lasati draq oamenii sa parcheze !