Galerie foto. Podul IPMC a fost reparat. Cum se va circula în următoarele două luni

Intersectia Tomis-Soveja

Ca tot ati terminat aceasta lucrare apucati-va odata si cititi solicitarile trimise la primarie in legatura cu intersectia din tomis 3.Aceasta intersectie este cea mai problematica din tot orasul.Singurele solutii pe care le vad sunt urmatoarele: 1.Desfiintarea semaforului care mai mult incurca traficul si inlocuirea lui cu un sens giratoriu iar trecerile de pietoni mutate la aprox 10-20 de metrii (intersectia nu e atat de mare incat un sens sa puna probleme iar fluxul de trafic e la fel ca cel din sensul de la camp dezrobirii-eliberarii)-zic ca e cea mai buna solutie. 2.Sa fie verde la semafor pe ambele directii ale tomisului in acelasi tomp aprox 35 de secunde iar la pietoni pe soveja sa fie 15 secunde de verde astfel incat sa nu ii incurce pe cei care vor sa faca stanga-tot o solutie buna dar nu la fel de buna ca cea a giratoriului. Intr-o zi am trecut prin intersectie la ora 11 cand erau semafoarele stinse si traficul decurgea foarte bune iar la 12 cand le-au dat drumul au inceput sa apara cozile pe tomis.ESTE SINGURUL SEMAFOR DIN ORAS CARE INCURCA CIRCULATIA IN LOC SA O FLUIDIZEZE!