Galerie FOTO. Petrecere incendiară la aniversarea Jack Daniel’s, la Constanţa

Galerie FOTO. Petrecere incendiară la aniversarea Jack Daniel’s, la Constanța

În luna septembrie, an de an, Jack Daniel’s organizează o serie de petreceri în întreaga lume în cinstea celui care a creat legendarul whisky din Tennessee. Iar anul acesta se împlinesc 164 de ani de la nașterea lui Jack Daniel, prilej pentru organizatori pentru a atrage atenția că „you don’t need a cake to celebrate Jack’s birthday” (nu ai nevoie de o prăjitură pentru a celebra ziua lui Jack). Legenda spune că un incendiu violent, izbucnit în 1998, a distrus arhivele care consemnau în ce zi s-a născut Jack Daniel, motiv pentru care acestuia îi este dedicată o întreagă lună. O lună de voie bună, o lună de distracție, o lună de petreceri unde muzica live este recompensată așa cum merită! Vineri seară, Jack Daniel a fost sărbătorit și la Constanța, în clubul Doors. Atmosfera incendiară a fost întreținută de Adrian Despot, Skizzo Skillz, Keo, Delia, Artan și Alina „Jais”& DJ Dobrikan, care au dovedit, încă o dată, că muzica bună și whisky-ul bun merg de minune împreună, dar numai dacă și locația este cea potrivită. De altfel, Adrian Despot remarca: „Pe mine mă leagă foarte multe de Doors, avem o prietenie de câțiva ani, iar acest club este prima noastră alegere de fiecare dată când venim în Con-stanța. Apoi, nu vreau să flatez publicul din Con-stanța, să spun că este mai bun decât cel din alte orașe, dar pot spune că este o plăcere să cântăm aici”.