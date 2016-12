Galerie FOTO. PERCHEZIŢII LA CONSTANŢA - CAPTURĂ DE MILIOANE DE ŢIGĂRI DE CONTRABANDĂ

Galerie FOTO. PERCHEZIȚII LA CONSTANȚA - CAPTURĂ DE MILIOANE DE ȚIGĂRI DE CONTRABANDĂ

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanța, beneficiind de suportul de specialitate al Departamentului de Informații si Protecție Internă, sprijinul Brigăzii Speciale a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și I.J.J. Constanța, precum și al specialiștilor antifraudă din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanța au desfășurat ieri o acțiune complexă in vederea destructurării unui grup infracțional organizat specializat in traficul ilegal cu produse accizabile.Astfel, pe raza județului Constanța și în municipiul București, polițiștii de frontieră au efectuat 16 percheziții domiciliare, existând suspiciunea că în respectivele locații sunt deținute țigări de contrabandă și alte bunuri accizabile.În urma verificărilor au fost descoperite și confiscate 7.490.000 țigarete netimbrate de mărci diferite, în valoare de aproximativ 3.745.000 lei, 835 sticle de whiskey (33.400 lei) și au indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor un autotir, 13 autoturisme, un microbuz cu remorcă (valoare totală de aproximativ 220.000 euro), suma de 12.800 euro, 195.035,680 dinari sârbești, 121 leva euro și 20 dolari. În cauză sunt cercetate un număr de 15 persoane, audiate la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.