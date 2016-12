Galerie FOTO. Pe urmele lui Icar! Zborul şi bucuria de a învinge limitele

Reportaj pe Aerodromul Tuzla

Galerie FOTO. Pe urmele lui Icar! Zborul și bucuria de a învinge limitele

Aerodromul de la Tuzla este unul dintre cele mai căutate din țară. Este locul în care se îmbină meseria cu plăcerea, locul în care instructorii de pilotaj îi învață pe tinerii piloți să controleze un avion, dar și locul în care amatorii își pot testa și învinge limitele.Regional Air Services - Aerodrom Tuzla este cel mai mare helioport din România. Însă, aici nu veți găsi doar elicoptere, ci și avioane de diferite dimensiuni, pe care viitorii piloți învață să-și deprindă ele-mentele de bază în ale aviației. Aeroportul Tuzla ocupă locul patru în România în ceea ce privește numărul de mișcări de aeronave și un loc fruntaș la numărul de pasageri care îl tranzitează. Este folosit deopotrivă de piloții începători și de amatori. O oră cu un avion costă 140 euro, însă puteți opta și pentru jumătate de oră, la jumătate de preț.După o lungă „bătălie” între teama de înălțime și dorința de a ne testa limitele, ajungem și noi pe pista de decolare. Ne așteaptă un avion YR-RAE cu patru locuri. Interiorul este destul de îngust, însă suficient pentru un avion care nu depășește zece metri lungime. Suntem întâmpinați de Mugurel Dragoș Toma, pilot comercial și directorul operațional al Aerodromului Tuzla. Îmi simte din prima teama de avioane și încearcă să mă liniștească. Îmi explică cu blândețe că nu se poate întâmpla nimic rău, că are controlul asupra aeronavei, ba chiar glumește, spunându-mi că și-a făcut vizita medicală în urmă cu două zile.„Nu e un job de zi cu zi“Pornește motorul, verifică cu atenție fiecare alarmă din bord, remediază mici detalii și trage de manșă. Imediat, micul avion începe să ia altitudine. Încep să mă sperii când simt un gol în stomac din cauza vântului puternic care făcea aeronava să se comporte ca o foaie de hârtie. Instructorul, calm și ușor amuzat, mă roagă să încetez din tremurat pentru că această senzație e normală. „Să simți aerul e normal. Aerul este cel care ne ține”, îmi spune pilotul.Ajungem rapid la Costinești. Marea se vede superb de la 300 metri înălțime. Îmi arată epava și mă îndeamnă să mă bucur de fiecare moment petrecut în aer. Îmi povestește despre viața și pasiunea sa.„Îmi place această meserie, am avut o pasiune pentru aviație încă din clasa a treia. Să zbori este o experiență frumoasă, inedită. Cea mai mare satisfacție este să aduci pasagerii în siguranță jos la sol și să-ți mulțumească. Nu e un job de zi cu zi, nu e o mese-rie de birou, și bineînțeles că niciun zbor nu seamănă cu altul. De fiecare dată ai calcule de făcut, de navigație, sunt multe în spatele zborului pe care pasagerul nu le vede și nu trebuie să le vadă pentru ca lucrurile să se mențină în zona de siguranță optimă”, a mărturisit pilotul.Încet-încet, revenim la Aerodromul Tuzla. Avem parte de o aterizare lină. „Nea Tomiță”, cum îl alintă ceilalți instructori și turnul de control, face ca zborul să pară o joacă de copii. La sfârșit, îmi mărturisește că am mers cu peste 200 km/h, însă aceasta este o viteză destul de mică. Îi strâng mâna, îi mulțumesc și îi promit că data viitoare voi fi mai curajoasă.v v vToți doritorii care vor să vadă cum arată un elicopter sau un avion pot merge la Aerodromul Tuzla. Trebuie doar să mergeți la poartă, să cereți accesul și veți fi însoțiți la avioanele de pe calea de rulaj, dar și la elicopterele și aero-navele din hangar, cele care sunt folosite pentru școala de zbor, pentru zboruri de agrement și pentru zborurile deasupra mării. Cei mai insistenți dintre vizitatori pot merge și la simulatorul de la școala de zbor, acolo unde studenții, viitorii piloți învață să piloteze.