GALERIE FOTO. PANICĂ la CAZINO! O femeie a căzut de pe faleză. Balustrada s-a rupt sub greutatea ei

Balustrada

Eu ma intreb doar ce cauta turista cocotata pe balustrada? "Turista voia să facă o fotografie și s-a urcat pe balustradă" Era aceasta balustrade conceputa a suporta greutatea unui turist "urcat" pe balustrada? Pe de alta parte e adevarat ca in cazut unor asemenea lucrari de modernizare castigate prin licitatie nici un constructor nu va realiza lucrarea cu material mai bune decat strictul necesar din rationamente de profit. Asadar daca in caietul de sarcina nu era specificat la ce forte trebuie sa reziste balustrada/bara atunci firma a realizat lucrarea cum a considerat. Pe de alta parte cei care inca se cred acum 100 de ani cand asemenea licrari se faceam din fonta inseamna ca sunt naivi a crede ca in ziua de azi s-ar face la fel. Pe vremea aia nimeni nu a facut licitatie pt balustrada ca sa obtina pretul cel mai mic pe un proiect cu bani europeni care necesita licitatie. Si acum 100 de ani era mai ieftin sa faci barele din fonta decat din tezi.