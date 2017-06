GALERIE FOTO / Maşina copilăriei: Dacia 1300. Cât mai costă o piesă de colecţie

GALERIE FOTO / Mașina copilăriei: Dacia 1300. Cât mai costă o piesă de colecție

Ultima Dacia 1300 a ieșit de pe porțile uzinei argeșene în 2004, făcând loc noilor modele. Încet-încet, au început să dispară și de pe șosele, majoritatea ajungând la tăiat, prin Programul Rabla.Mai sunt însă pasionați, iar dacă aveți curiozitatea de a accesa site-urile auto internaționale, veți găsi, în Europa, câteva Dacii 1300 cu adevărat de colecție. Atenție, prețurile nu sunt deloc mici!Spre exemplu, din Germania puteți cumpăra două Dacii 1310 TX, în stare perfectă. Una este din 1986, bleu Mamaia, are numai 25.000 de kilometri la bord și costă 6.900 euro. „Sora” sa este cu un an mai în vârstă, are culoare crem, 20.000 de kilometri rulați, iar prețul de achiziție este tot de 6.900 euro.Din Cehia, puteți cumpăra o Dacia 1300 din 1976, arată impecabil, culoare grena, cu 36.000 kilometri la bord, pentru care plătiți numai 5.000 de euro.Cea mai ieftină Dacie 1300 o găsiți în Ungaria. Proprietarul cere 850 euro, dar trebuie să știți că mașina (albă, produsă în 1981) are peste 100.000 de kilometri la bord și e posibil să aibă nevoie de ceva investiții.Până una-alta, să ne bucurăm de această galerie foto și să ne amintim cum ne-am plimbat în copilărie cu Dacia 1300.