Galerie FOTO. Incendiu devastator în Constanţa. O bătrână a rămas fără casă!

2

Capusa rosie ssmurd

Realitatea este ca smurdul este o mare teapa data sistemului medical romanesc care este in colaps . este adevarat ca la smurd se spala bani si atat . masinile apartin de un minister si angajatii de la alt minister . banii vin din impozitarea salariilor si de la buget unde se pierde sirul lor . inca ceva au aparatura medicala de ultima generatie pe care nu o pot folosi pt nu au echipaje medicale . EPA ! ce insamna EPA ? UN ECHIPAJ DE PRIM AJUTOR si doar atat . EPA nu are nici o pregatire medicala si sunt doar soldati ca sa se stie . cei de pe EPA mai sunt numiti adica se numesc intre ei PARAMEDICI . In afara un paramedic are 2-3 ani de pregatire medicala adica echivalentul unei scoli sanitare de la noi . In final acei PARAMEDICI de pe EPA vin si acorda asistenta medicala poporului care nu stie de soarta celor de la SMURD . Uitati-va si voi prin reclamele lor cat este de agresiva acea publicitate . La fiecare 2-3 cuvinte se pomeneste numele SMURD . Inca ceva de unde fratilor bani pt publicitate atat timp cat SMURDUL spune ca este un serviciu de stat . La SMURD protocolul prevede sa se mearga la cazuri dooar insotiti de mass media . de ce ! daca tot sunt in slujba cetateanului unde este eficacitatea ? Daca ar fi sa facem o comparatie intre un echipaj EPA un cioban nu este nici o diferenta ! pune ciobanul in fata unui calculator si el va scoate ciomagul si va lovi in stanga si in dreapta ! asa se intampla si cu acel echipaj EPA care din pacate loveste in noi adica in popor . Vad atata reclama din partea SMURDUI la tv la radio . De ce nu si face reclama si politia romana care ne apara de infractori ? De ce nu isi face reclama armata romana care ne apara de dusmani ? De ce