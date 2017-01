Galerie FOTO. Grav accident rutier în Constanţa. O femeie a murit strivită sub roţile unei maşini! UPDATE

5

este f greu sa vezi ceva noaptea in ct-ro. Ca pieton eu am ocolit pe la semafor - ploua bine de tot- cam 10 min in plus, doar ca sa nu trec pe la trecerea de pietoni, pentru ca un sofer nu poate vedea nimic noaptea pe ploaie. Dungile de pe asfalt nu sunt refectorizante, lumina bate slab , pietoni imbracati in negru-culori inchise. Prin zona unde s-a intamplat accidentul frecvent trec pietonii neregulamentar. Daca ocolea pe la trecere/semafor mai facea 5 min in plus. O alta problema la romani este lipsa materialelor refelctorizante de pe imbracaminte - este o diferenta uriasa - nici un roman nu ar purta o vesta "auto" refelectorizanta ca pieton, pentru a fi vazut mai bine - il rad vecinii, rudele....