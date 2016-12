Galerie FOTO. GRAV ACCIDENT RUTIER ÎN CONSTANŢA. MAŞINĂ PROIECTATĂ ÎN ZID! O VICTIMĂ!

5

Mori cu zile

In imagine se vede trecerea de pietoni care a fost pusa langa un stalp ,intr-o zona ingusta a trotuarului .Mergi spre Cora langa str Alba Iulia exista inca o trecere de pietoni la 200 m.Trecerea din imagine TREBUIA PUSA INAPOI CU 100 m SA FIE INTRE STATIILE DE AUTOBUZ EXACT PE MIJLOCUL PIETEI .Numai la noi se poate asa ceva sa pui trecerea de pietoni intr-un loc ingust aproape de un stalp si aproape de intersectia a doua strazi.In locul unde este actuala trecere pietonul nu are nici o sansa de a fugi daca ajunge intre stalp si casa si mai vine si o masina ca cea din imagine estei victima sigura.Locuitorii din zona decat sa mearga 300 m de la statia de autobuz la trecerea de pietoni prefera sa-si puna viata in pericol ,traverseaza in fuga 4 benzi aglomerate cu ochii la masini dar si la politisti.. Inainte de sistematizare trececerea era inainte de strada din imagine IH Radulescu care da in bulevard.Cei care veneau din IH Radulescu se asigurau fata de masinile de pe drumul prioritar si faceau dreapta .Acum nici nu poti face bine dreapta ca vii cum botul masinii in trecerea de pietoni.La noi cand un lucru a functionat bine trebuie stricat .