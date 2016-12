GALERIE FOTO. GRAV ACCIDENT RUTIER ÎN CONSTANŢA. DOUĂ VICTIME!

5

UNDEEEEE ESTEEEEE POLITIAAAAAAA RUTIERAAAAAA !!!!!!!!!!!

In Constanta este jale , pe strazi , se circula anapoda , cred ca sunt si conducatori fara permis , dupa greselile care se fac in trafic....sau bauti sau nebuni , sau drogati. Politia comunitara sa mai lase naibii parcarile , sa mai stea la intersectii , sa mearga cu radarul pe arterele mari, inde se circula cu 100 la ora , sa ii invete pe unii netrebnici , regulile in sensurile giratorii , sa faca ceva cu sensul de la Cora , sa iasa dracului in strada,,,,,,