Galerie FOTO. Focarul de mizerie din pasajul subteran de la Abator

Un real focar de infecție - asta a ajuns pasajul subteran din dreptul pieței Abator. În vreme ce pasajul nu mai poate fi folosit, constănțenii care locuiesc în zona trimit solicitări către autorități să le înființeze o trecere de pietoni!Constănțenii care locuiesc în zona Abator sunt nemulțumiți: pasajul subteran din apropierea pieței nu mai poate fi utilizat, din „grija” celor certați cu bunul simț. Pasajul a ajuns un adevărat focar de infecție, iar locatarii din zonă spun că sunt puși în situația de a traversa strada prin loc nepermis, pentru a ajunge la piață.„În zona pieței «Abator» există un pasaj subteran, care ne-ar fi de un real folos, dacă l-am putea folosi. E drept, șoseaua Mangaliei nu este foarte lată, are doar două benzi, dar este intens circulată, motiv pentru care acest pasaj ne-ar fi de un real folos celor mai în vârstă sau celor cu copii mici. Dar, nu! Au avut unii grijă să-l facă neutilizabil, căci aruncă toate mizeriile în pasaj. Ba chiar, la fiecare ploaie, pasajul se inundă.Și în timp ce pasajul acesta devine doar o amintire, noi trimitem adrese către Poliția Rutieră și administrația locală pentru a ne realiza treceri de pietoni în zonă. Pentru că singura trecere de pietoni este la câțiva zeci de metri depărtare”, ne-a semnalat Gheorghe Popa, un pensionar care locuiește în zona menționată.Într-adevăr, imaginea care se dezvăluie, la intrarea în pasajul menționat este dezolantă: pereții sunt mâzgăliți cu graffiti, fecale, sticle sparte și o potecă din lădițe din plastic, impracticabilă din cauza ploilor de zilele trecute. Iar mirosul… este pe măsură!Va fi curățat în aproximativ trei săptămâniUltima renovare a pasajului a fost realizată de autoritățile locale în urmă cu șase ani. La acea dată au fost decolmatate gurile de scurgere pentru apa pluvială, au fost curățați pereții și au fost montate și coșuri de gunoi; ba chiar au fost montate și balustrade, având în vedere că cele vechi fuseseră furate de hoții de fier vechi. Astăzi, nimic din as-pectul pasajului nu mai amintește de acele reparații.Contactat de reporterii „Cuget Liber”, ing. Mugur Voinescu, director adjunct SC Confort Urban SRL a declarat că se are în vedere și reabilitarea acestui pasaj.„Deocamdată suntem prinși cu lucrările din stațiunea Mamaia, dar cel mai probabil în trei săptămâni vom reabilita și respectivul pasaj”, ne-a precizat reprezentantul firmei care administrează drumurile din municipiul Constanța.v v vÎn municipiul Constanța există trei pasaje subterane, realizate în anii ’80: unul în centru, în zona Tomis Mall, unul în apropierea Gării Constanța și cel din dreptul pieței Abator. Primele două au fost reabilitate, în urma solicitărilor pri-mite de la constănțeni. Ba chiar în pasajul din zona Gării a fost postat și gardian, ca măsură de a-i descuraja pe vandali.