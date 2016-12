Galerie FOTO / Fapte de "vitejie" cu maşini bulgăreşti. A fugit de la locul accidentului şi a intrat sub un tir. Şoferul: beat şi fără permis

La Constanța

Galerie FOTO / Fapte de "vitejie" cu mașini bulgărești. A fugit de la locul accidentului și a intrat sub un tir. Șoferul: beat și fără permis

Un individ de 23 de ani a trecut, vineri, pe lângă moarte ca prin urechile acului. După ce s-a cinstit bine cu un amic de-al lui, s-a urcat la volanul unui autoturism marca Audi înmatriculat în Bulgaria și a pornit într-o goană nebună pe străzile Costanței.Ștefan Constantin Culior și Agavri-loaiei Gabriel au fost implicați într-un accident rutier, în zona Abator, din Constanța. Bineînțeles că nu au stat și au fugit de la locul faptei demarând în trombă. Șoferul a traversat tot orașul și a luat-o pe Drumul Comunal 3, res-pectiv varianta Constanța - Ovidiu pentru a-și pierde urma. Inevitabilul s-a produs și a provocat un nou accident rutier. Lipsa de experiență la volan și alcoolul și-au spus cuvântul și a intrat într-un tir.„Venea dinspre Constanța, iar în curbă a intrat în derapaj. Cred că nu a mai putut să o redreseze și a intrat direct în mine. Nu a frânat deloc. S-a auzit o bubuitură și cum se tura mo-torul. M-am dat jos imediat și i-am deco-nectat bornele. Șofe-rul, dar și pasagerul erau amândoi beți”, a declarat Marcel Ștefan Vințe, șoferul tirului.Potrivit unor martori, inițial, cei doi au încercat să fugă, dar ulterior s-au răzgândit. Martorii au sunat la 112 și au solicitat intervenția autorităților.La fața locului s-au deplasat agenții Serviciului Poliției Rutiere, cadrele medicale și militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul Drager și au stabilit că acesta are o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, verificările anchetatorilor au scos la iveală că acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie. Atât el cât și pasagerul au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a primi îngrijiri medicale.În autoturismul cu care se deplasau cei doi indivizi au fost descoperite mai multe sticle cu alcool. La fața locului a venit și celălalt șofer care fusese impli-cat în primul accident rutier.Protagonistul accidentului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența bău-turilor alcoolice și conducere fără permis.