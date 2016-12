GALERIE FOTO / DOLIU ÎN LUMEA DE AFACERI DIN CONSTANŢA. Gheorghe Oancea, patronul Brick şi On Plonge, a încetat din viaţă

7

ce treaba are una cu alta ?

Multi idioti comenteaza p-aici... Ce treaba are mah daca avea bani sau nu sau daca se trateaza la privat sau nu ? Nu e tot om mah ? Te oftici ca are bani si tu nu ca stai si te vaiti toata ziua ? De cct rau bah romanu asta, il freaca pe el ce are ala... Mars in mm, taraste-te inapoi in gaura din care-ai iesit si vezi-ti de treaba ta