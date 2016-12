Galerie Foto / DGA A LUAT LA PURICAT UMC. Profesori şi studenţi, acuzaţi de corupţie. Cum se promovau examenele contra-cost

5

Ce bă pe vremea mea....

Ce băăă...pe vremea mea nu se dadea spaga ?....se dadea si aveati vapoarele voastre, adica ale noastre ale romanilor, dar daca voi m-ati impuscat, eteteeee acum pu.......vapoare, vi le-a vandut constanteanul de Basescu pe 1 dolar....acum v-ati trezit sa-i turnati si arestati pe profii vostrii care v-ua umplut de note de 9 si 10 ?....haida deeee....in Romania nimic nu merge fara spaga, la profi spaga, la popi spaga, la spital spaga, la nnevasta salariu, la amanta spaga, la polimilitie spaga, si tot asa spaga e in floare.....noroc cu don' procuror Theo ca mai leaga cate unul pe ici colea....si mai scade coruptia cu 0,005 % pe an, adica fix pu.......Hai pa...ca trebuie sa pun ceva smoala pe casa Iadului ca acolo m-ati trimis voi romanii pe mine care v-am facut case si sosele si v-am dat locuri de munca si le-am taiat craca manelistilor....am auzit in Iad ca popa Tokes pe care eu l-am iertat in loc sa-l omor, v-a tras-o prin martie 1990 si a batut un roman pana la desfigurat, apoi am inteles ca Basescu i-a conferit medalia Steaua Romaniei in Grad de Cavaler lu' popa Tokes...bine mă si lui Iliescu de ce nu i-ati dat nimic ca el m-a trimis in Iad ?...sau o sa-i dati post mortem....abia il astept in Iad, i-am pregatit 100 tone de smoala....