GALERIE FOTO / DEZASTRU ÎN INTERSECŢIA DE LA GARĂ. Maşină de Bulgaria urmărită de Poliţie a intrat în plin în maşina primarului

GALERIE FOTO / DEZASTRU ÎN INTERSECȚIA DE LA GARĂ. Mașină de Bulgaria urmărită de Poliție a intrat în plin în mașina primarului

Accident pe bulevardul 1 Mai din zona Gării Constanța. Din cate se pare, în urma coliziunii între două autoturisme a rezultat rănirea unei persoane, aflate sub asistența medicilor SAJ Constanța.UPDATE - O mașină Volkswagen cu numere de Bulgaria, urmărită de poliție, a intrat in intersecția 1 Mai de la Gară pe culoarea roșie a semaforului, unde s-a izbit frontal de un autoturism Skoda Octavia, care circula regulamentar. În mașina lovită se afla primarul din Ghindărești.UPDATE - Sunt două victime. Un bărbat cu traumatism toracic, de 40 de ani, și o femeie de 44 de ani, cu traumatism toracic și cranian. Ambele victime au fost transportate la spital.UPDATE - Victima, Anișoara Stamate, este contabila Primăriei, care ar fi suferit răni puternice la nivelul coloanei. Cei doi se întorceau de la Agenția Fiscală, în momentul în care au făcut accidentul.UPDATE - Autoturismul Wolkswagen Sharan era urmărit de o mașină de poliție, în trafic, în momentul în care a pătruns pe culoarea roșie a semaforului și a produs accidentul în urma căruia au rezultat două victime. Surse din cadrul Serviciului Rutier Constanța au confirmat faptul că șoferul autoturismului fusese surprins de aparatul radar, în timp ce mergea cu o viteză peste cea legală.UPDATE - "Eu veneam dinspre ICIL și m-am încadrat pe banda de lângă axul central pentru a efectua manevra la stânga. Aveam verde, timp de încă 12 secunde, semnalizam și am intrat în intersecție. În acel moment șoferul celălalt a intrat în mașina pe care o conduceam", a precizat pentru "Cuget Liber", Vasile Simion, primarul comunei Ghindărești.Potrivit anumitor surse, polițiștii Serviciului Rutier Constanța se aflau în dreptul stadionului Portul, pe bulevardul 1 Mai, moment în care au încercat să-l tragă pe dreapta pe șoferul autoturismului Volkswagen. Acesta a ignorat semnalele oamenilor legii, intrând în intersecție cu o viteză peste cea legală.