Galerie foto. DESCOPERIRE ŞOCANTĂ ÎN PARCUL TĂBĂCĂRIEI! Criminaliştii investighează cazul! UPDATE

1

VAI DE NOI

IN CARTIERUL TOMIS NORD MAI ALES AICI PE LAPUSNEANU E PERICULOS SA UMBLII SI IN PLINA ZI DAR SI CAND SE IN SEREAZA SAU DIMINEATA PANA IN ORA 8 E PERICULOS PT CA SUNT CAINI MAIDANEZI DAR SUNT SI OAMENI AI STRAZII F AGRESIVI SI SEZONUL S-A INCHIS SI S-AU RETRAS IN CARTIERE SI EFECTIV ATACA LOCATARII DE AICI..P[OLITIA DOARME NU IA ATITUDINE, PRIMARUL ARE TREABA CU VALURRILE SCHELETELE DE PE CARAVANE....ASA CA UN ORAS MIZERBAIL SI NEGUVERNAT