Galerie FOTO. Descindere DNA la UMC! Profesori şi elevi, suspectaţi de luare şi dare de mită! - UPDATE

7

Pacat de prestigiul institutiei!!!

Pacat ca aceasta institutie este manjita si calcate de nishte neica nimeni fosti turnatori actuali procurori care nu ar reusi sa faca afta intr-un sistem real democratic si competent.Profesorii si cadrele didactice de la UMC impreuna cu doamna Rector merita toata stima si sustinerea pentru ca trimit ofiteri de marina pe marile si oceanele lumii, care sunt competenti si isi indeplinesc serviciul cu responabilitate si profesionalism intr-o piata a concurentei, fie din Europa sau de pe alte cntinente. Lasati profesorii in pace sa-si faca treaba si nu-i mai tarat in scandalul neputintei aratand Europei ca faceti curatenie. Cei care nu sunt cometenti sunt eliminati profesional de pe piata fortei de munca, pe mare nu merge cu pile spagi sau vorbe, aici stii sau nu stii, nu stii ai plecat acasa cu costurile de rigoare, suportate de catre cel care a gresit. Asa ca luati-va mainile alea murdare de pe aceasta institutie de prestigiu International. Rog toti absolventii care mananca o paine de pe urma acestei institutii sa ne aliem impotriva acestor minti de lemn si sa le demonstram ca am absolvit aceasta Univeristate de prestigiu pe merit iar acum suntem in contact cu companii de prestigiu, care ne respecta pregatirea profesionala dobandita in facultate