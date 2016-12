Galerie FOTO. Curse ilegale de maşini în Constanţa / Doi copii AU MURIT în urma unui grav accident rutier

4

s`au pierdut 2 vieti nevinovate

pt ala ,,Conteaza" cum ma sa spui mai conteaza ce viteza avea... te`ai urcat tu in dreapta lui ... luati`as mortii in p.....aa... ala e un terminat . de cate ori a fost la curse mereu era sa faca accident fiti`ar prostii ai drq.. omoara vieti futu`i in gura sa `i fut de copii prosti cu bani... la PUSCARIE CU EL SA INFUNDE PUSCARIA!!! il vezi k e in fata si tu nu franezi deloc fututi mortii matii cu seatu matii cu tot vi tu k esti baiat cu 150-160 viteza.. makr incerci sa franezi sau sa eviti... dar knd esti prost asa se intampla soferul pulii .. mare sofer... Dumnezeu sa`i ierte.. aveau toata viata inainte..

Răspuns la: ...

Adăugat de : ..., 7 iunie 2014

Esti un retardat.. Ala cu don e un pokemon cu bani care a vrut sa se dea in spectacol si a omorat 2 oameni .