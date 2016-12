GALERIE FOTO / Cum scapă CONSTANŢA de căruţe!

2

in sfarsit !!!!

Replici de carutasi: nu am stiut, nu mai fac, fara caruta ma apuc sa dau in cap ?? Sa o luam in ordine: scarbele stiau ca nu au voie dar mizau pe faptul ca nu le face nimeni nimic, din acest motiv ieseau mereu pe strazi, fara jena. Acelasi gen de santaj, nu am caruta, dau in cap....la fel de tigani ca Suleyman Sulamica, santaj de 12 ani pe diverse subiecte, dati in cap carutasilor, va asteapta parnaia. Cu ceva ani in urma, un vecin, tata a 4 copii, a fost omorat in bataie de tigani, pt ca in trafic, le-a omorat calul cu basculanta, din vina carutasului, pe drum public, in oras, au ramas 4 copii orfani. Am vazut caruta cu fier la deal, fara forta din partea calului de a mai trage, o ia la vale si se opreste intr-o masina, care mergea in spatele ei. Tiganul, dupa ce am sarit toti cu gura, ne-a ras in fata pe motiv ca ne agitam degeaba, nu are bani de dauna si ne provoca s a chemam politia, pe motiv ca nu vin pt asa ceva si chiar de vin, nu au ce s aii faca. FOARTE BINE D-LOR POLITISTI !!!! Luati-i si pe evazionistii cu ponei, de pe Soveja, care duc poneii in Tabacarie, pe tiganul pitic si clica lui !!!