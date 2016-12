Galerie FOTO. Cu ce oferte vă aşteaptă dealerii la Salonul Auto de la Maritimo

Galerie FOTO. Cu ce oferte vă așteaptă dealerii la Salonul Auto de la Maritimo

Dealerii auto vin în întâmpinarea clienților, la Salonul Auto de la Maritimo, care are loc în acest sfârșit de săptămână, cu prețuri reduse, oferte promoționale și discounturi la achiziționarea de mașini. Toate gamele auto sunt prezente pentru a vă încânta privirea și a vă atrage cu oferte pentru toate buzunarele.Așa cum v-au obișnuit, reprezentanții Țiriac Auto au noutăți și în acest an pentru pasionații de autoturisme. Astfel, la standul Țiriac Auto veți găsi noul Hyundai Elantra, la un preț accesibil care pornește de la 12.770 euro, TVA inclus, dar și Ford Focus, la 12.500 euro și Ford B-Max la prețuri pornind de la 11.200 euro. De asemenea, la Țiriac Auto găsiți și mașini pentru bugete mai limitate, cum ar fi Ford Fiesta, de la 8.900 euro și Hyundai i20, de la 7.900 euro. În plus, pentru gama Mercedes Benz, reprezentanții Țiriac Auto vin în întâmpinarea doritorilor cu discounturi de 10%, dacă achiziționați mașina care vă place în perioada salonului auto.Și Bavaria Motors are prețuri speciale în acest an, la salonul auto de la Maritimo. Astfel, la standul Bavaria veți găsi noile modele BMW seria 4 și BMW X5, la prețuri promoționale pe perioada salonului. De asemenea, dacă achiziționați un BMW X6 beneficiați de un discount de până la 25%. Pentru X1, reducerea aplicată este de 6.000 euro, pentru BMW seria 7, discountul este de 15.000 euro + TVA, pentru BMW seria 5 primiți o reducere de 6.400 euro + TVA, iar pentru seria 1, discountul este de 4.000 euro + TVA, în timp ce pentru noul model BMW X5 vă puteți bucura de o reducere de 6%, dacă mergeți, la sfârșitul acestei săptămâni, la Maritimo. În plus, Automobile Bavaria Group vine în întâmpinarea clienților, la salonul auto, și cu modelele Mini, la care veți găsi, de asemenea, oferte speciale de preț.Reduceri pentru cei interesațiȘi Avia Motors are surprize inedite de oferit pasionaților de automobile. La standul Avia Motors vei găsi Skoda Rapid, Citigo, Fabia, Octavia, Yeti și Superb la prețuri promoționale. Reprezentanții Avia vă așteaptă cu promoții avantaj de 400 euro pentru Skoda Rapid, Citigo și până la 1.000 euro pentru Skoda Yeti. De asemenea, de la Porsche Finance Group primiți bonusuri la achiziția în leasing sau credit, astfel: de până la 600 euro pentru Skoda Rapid, 400 de euro reducere pentru Skoda Fabia și Citigo și 800 euro discount pentru Skoda Yeti, Octavia și Superb. De asemenea, dacă achiziționați un autoturism până pe 21 septembrie, în cadrul salonului auto de la Maritimo, reprezentanții Avia Motors vă răsplătesc cu un set de anvelope de iarnă și depozitarea acestora pe un an. Prețurile finale ale autoturismelor sunt pentru toate gusturile și buzunarele: Skoda Rapid are prețuri pornind de la 8.700 euro, Citigo, de la 5.990 euro, Skoda Fabia, de la 6.990 euro, Skoda OCravia, 12.200 euro, Yeti, de la 15.000 euro și Skoda Superb, de la 17.000 euro.Rădăcini Motors, un alt dealer important care vă așteaptă la standul de la salonul auto de la Maritimo, vă va încânta cu prețuri reduse la autoturismele din mărcile Opel și Citroen. Astfel, Opel Corsa are prețuri începând de la 7.766 euro, Opel Adam, de la 9.256 euro, Opel Astra, începând de la 10.652 euro, noul Opel Insignia, de la 12.177 euro și noul Opel Cascada, de la 19.133 euro. În plus, oferte speciale găsiți și la Citroen C1, de la 7.770 euro, Citroen C3, la prețuri începând cu 9.090 euro, Citroen C4, de la 11.570 euro și Citroen C3 Picasso, de la 11.200 euro.Prețuri promoționaleȘi la Exclusiv Auto găsiți prețuri speciale pentru mașini speciale. La standul Exclusiv Auto veți vedea, în premieră, noul hibrid electric Mitsubishi Outlander PHEV, pentru care va trebui să scoateți din buzunar de la 17.000 euro. Exclusiv Auto vă așteaptă, așa cum v-a obișnuit, cu cele mai bune oferte și prețuri promoționale pentru mărcile Land Rover, Volvo, Hyundai și Subaru. Regina Salonului Auto din acest an este un Jaguar F-Type Coupe, cu un design exclu-sivist, cu o cutie automata în 8 trepte si 340 CP.Dealerul Cardinal Motors se prezintă la expoziție cu cele trei branduri: Volkswagen, Audi și Volkswagen Autovehicule Comerciale. Fiecare marcă vine cu oferte speciale, atrăgătoare pentru cei interesați. Marca premium a distribui-torului Cardinal Motors se prezintă cu pachete atractive pentru majoritatea modelelor din gamă. Astfel, avantajul clientului începe de la 2.100 euro inclusiv TVA (modelul Audi Q5) și ajunge până la 12.500 euro inclusiv TVA (modelul Audi Q7 Business Edition). De asemenea, finanțatorul mărcii, Audi Finance oferă, pe lângă discounturile menționate mai sus, bonusuri financiare în funcție de model, dobânzi reduse, plus trei luni CASCO gratuit la orice mașină achiziționată prin Audi Finance până la 30 septembrie. Ultimul model lansat la Volkswagen, noul Polo, „îți dublează prima de casare”: 1.500 euro inclusiv TVA reducere acordată de prima de casare, la care se adaugă 1.500 euro inclusiv TVA reducerea acordată de Volkswagen, astfel avantajul clientului la achiziționarea mașinii este de 3.000 euro. Expocar participă la salonul auto de la Maritimo cu cele mai reprezentative modele din gama Mazda, Suzuki, Opel și Ssang Yong. Tehnologia revoluționară Ski Active este prezentă pe toată gama Mazda și este caracterizată prin consum redus de combustibil și o sigu-ranță remarcabilă. De asemenea, dealerul Expocar vă așteaptă cu reduceri de preț de până la 25% pentru autoturismele Opel, dar și discounturi de până la 2.000 euro pentru Suzuki S Cross. În plus, Mazda 6 oferă opțiuni cadou, cum ar fi vopsea metalizată și sistem de navigație gratuit, iar pentru Mazda CX 5 primiți cadou tracțiune integrală.