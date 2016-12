Galerie FOTO. Crimă în parcul Tăbăcăriei. Cadavrul găsit printre copaci

Macabra descoperire a fost făcută, vineri dimineață, de un angajat de la spații verzi din cadrul Primăriei Con-stanța. Acesta a văzut, în iarbă, printre copaci, la aproximativ zece metri de aleea principală, pe unde mămicile își plimbau copiii, iar pensionarii mergeau agale, un bărbat. Când s-a apropiat a constatat că avea sânge pe față și pe haine și că era mort. Imediat, a sunat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au ajuns atât polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale, specialiști de la Serviciului Criminalistic, dar și un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Din primele cercetări, cadavrul prezenta urme de violență, motiv pentru care oa-menii legii au presupus că moartea lui a fost una violentă. Nu au găsit, însă, niciun act de identitate asupra lui. Un semn distinctiv era faptul că, de la mâna stângă, îi lipsesc două degete. În apropierea cadavrului, la câțiva metri, au fost găsite o șapcă și o geantă, pe care polițiștii le-au ridicat ca probe.Mai mult, pentru a-i ajuta în anchetă, polițiștii au adus la fața locului și un câine de urmă. După ce a luat mirosul victimei, acesta a pornit spre partea opusă a Bulevardului Alexandru Lăpușneanu, unde s-a oprit în grădinița din fața blocului T1. Aici, cu doar câteva minute în urmă, femeia de serviciu găsise o altă geantă. „Am găsit-o de dimineață, când am venit la lucru, era pe iarbă. Era desfăcută, iar lucrurile din ea erau împrăștiate: mai multe haine, un săpun, un aparat de ras, un cuțit de bucătărie, o unghieră. Le-am adunat, le-am pus în geantă, pe care am pus-o într-o cutie, s-o arunc la gunoi. Atunci au venit polițiștii”, a povestit femeia. Și această geantă a fost ridicată ca probă. Totodată, polițiștii criminaliști au exa-minat și ghena de gunoi din fața aceluiași bloc, unde au fost găsite urme de sânge. De la fața locului a fost ridicat și telefonul mobil al victimei, cu ajutorul căruia i-a fost stabilită identitatea. Potrivit unor surse apropiate anchetei, ar fi vorba despre un bărbat de 49 de ani, căruia i s-ar spune „Vasile” și face parte din rândul oamenilor fără adăpost. În cursul după-amiezii, medicii legiști de la Serviciul de Medicină Legală Constanța au efectuat necropsia și au stabilit că victima a fost lovită cu un corp dur în cap, ceea ce i-ar fi cauzat și moartea. Împrejurările concrete în care a avut loc crima - dacă bărbatul a fost lovit pe aleea dintre blocuri, pe B-dul Alexandru Lăpușneanu, iar apoi urmărit spre parcul de peste drum - urmează să fie stabilite în cadrul anchetei. De asemenea, po-lițiștii vor analiza și imaginile de la o cameră video de supraveghere a unui localnic din blocul T1, care dă înspre parcare, pentru a afla dacă a fost surprins incidentul.