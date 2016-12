Galerie FOTO. Crescătorul de porumbei din Constanţa ajuns campion

Galerie FOTO. Crescătorul de porumbei din Constanța ajuns campion

Spune că se poate mândri la această oră că este singurul din județ care mai are porumbei dintr-o rasă extrem de apreciată printre cunos-cători: Strasser. De altfel, la aceasta, dar și la rasa Maria Stuart (porumbei gulerați), a devenit campion, recent, în cadrul „Expoziției de porumbei, păsări de curte și mamifere mici de blană”, ediția a III-a, organizată de Asociația crescătorilor de animale de genotecă „Litoral 2010”, asociație ce este membră a Uniunii Generale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România.Pasiunea acestuia pentru po-rumbei nu este chiar nouă. Tatăl lui a crescut astfel de păsări, așadar acest „microb” i-a intrat în sânge de când era mic. Acum are 36 de ani și planuri mari. „Pasiunea aceasta o am de mic copil, de la tata; el a avut porumbei și m-a molipsit și pe mine. Și am continuat”, spune Mihai Constantin.Acum are mai bine de 150 de exemplare, toate de rasă, luate de la crescători renumiți din țară, care participă frecvent la expoziții. În Asociația „Litoral 2010” s-a înscris abia anul trecut, însă are planuri mari. Cum deja a spart gheața anul acesta, când a fost desemnat și campion, așteaptă cu nerăbdare următoarele expoziții. În luna octombrie, cel mai probabil va participa la o expoziție națională la Brașov.Adevărata provocare sunt însă expozițiile de porumbei de peste hotare. Columbofilul constănțean speră ca în viitorul apropiat să se lupte cu crescătorii de porumbei din afara țării, și asta pentru că, pe lângă porumbei din rasa Strasser sau Maria Stuart, mai are și exemplare de Toboșar de Buhara și Rotari.Este o pasiune costisitoare, însă care poate aduce, dacă i te dedici, și venituri frumușele.„Costurile cu întreținerea lor sunt foarte mari. Ca peste tot, dacă vrei să ai rezultate, trebuie să și investești. Neinvestind în păsări, nu poți să obții rezultate, iar dacă nu obții rezultate, degeaba te duci la expoziții”, spune Mihai Constantin.La această oră, cele mai valoroase exemplare pe care le deține, din rasele cu care a și devenit campion, sunt evaluate la peste 200 de euro, fiecare. Le-a luat de la campioni, nu cu bani puțini, dar speră, prin participările viitoare la expoziții, să le sporească valoarea: „O pasăre poate ajunge și la 500 - 600 euro bucata, dacă vorbim despre un campion”. Iar la astfel de rezultate vrea să ajungă și Mihai Constantin, spune el, în următorii trei ani de zile.