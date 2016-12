Galerie foto. Cel mai nou model Jaguar, F-PACE, în premieră, în România, la showroom-ul Exclusiv Auto din Constanţa

Galerie foto. Cel mai nou model Jaguar, F-PACE, în premieră, în România, la showroom-ul Exclusiv Auto din Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 24 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sosit pentru prima dată în România, Jaguar F-PACE va fi prezentat pe o perioada de câteva zile în showroom-ul Jaguar din Constanța și apoi în fiecare reprezentanță Jaguar din țară în perioada februarie – martie. Lansarea oficială este preconizată pentru luna mai a.c și tot atunci va fi și start of sales.Jaguar F-PACE este gândit și construit pentru a oferi agilitatea, manevrabilitatea și rafinamentul pentru care modelele gamei sunt renumite, precum și dinamismul și versatilitatea de care posesorii automobilelor Jaguar se bucură în fiecare zi.Noul Jaguar F-PACE este construit pe baza renumitei arhitecturi Jaguar din aluminiu ușor și reprezintă combinația armonioasă între puritatea formei și a proporțiilor și elemente inspirate de la modelul F-TYPE, cum ar fi linia de design a părții din spate, a gurilor de aerisire și a stopurilor. În plus, forma inedită a grilei față, a capotei, farurile cu tehnologie full-LED, jantele de 22 de inch și consola transpun în realitate viziunea artistică a conceptului C-X17.Habitaclul noului Jaguar F-PACE dispune de spațiu suficient pentru a acomoda cinci persoane. Interiorul îmbină armonios materiale și finisaje de cea mai bună calitate, dotări precum scaune spate încălzite, cu reglare electrică și tehnologii de ultimă oră, ca sistemul InControl Touch Pro și ecranul virtual HD, de 12.3 inch, toate pentru a spori confortul pasagerilor.„Rămânând 100% fideli principiilor noastre în ceea ce privește design-ul, noul model F-PACE este instant recognoscibil ca membru al familiei Jaguar. Oferă tot spațiul interior pe care vi l-ați putea imagina - și chiar mai mult; în plus, prin intermediul abordării noastre disciplinate față de suprafețe, proporții și puritatea formei, am creat ceea ce eu consider că este cel mai echilibrat și mai atrăgător vehicul din clasa sa.”, susține, Director de Design, Jaguar