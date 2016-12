GALERIE FOTO / Cel mai mare pod rutier cu hobane din ţară, construit la Constanţa

GALERIE FOTO / Cel mai mare pod rutier cu hobane din țară, construit la Constanța

Un nou pod rutier peste Canalul Dunăre - Marea Neagră, care va prelua traficul greu de pe DN 39 și de pe podul de la Agigea, a intrat într-o nouă etapă de construcție, respectiv cea de montare a structurii.Lucrările la podul rutier de la km 0 + 540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră, care va prelua traficul greu destinat societăților din Portul Constanța, au început în vara lui 2010. Problemele întâmpinate (cu terenurile preluate de la proprietari, cu indicatorii tehnici, ce au trebuit modificați) au făcut ca, în toamna anului trecut, acestea să fie sistate.Au fost deblocate, însă, în această vară, iar duminică, 28 iulie, a început o nouă etapă de execuție, respectiv cea de montare a structurii metalice.Preia traficul greu de pe ruta spre sudul litoraluluiNoul pod rutier, la care zilele acestea se lucrează intens, va fi situat în aval de Ecluza Agigea și va decongestiona traficul greu de pe DN 39, inclusiv de pe actualul pod de la Agigea, din localitățile din sudul litoralului, dar și din municipiul Constanța.„Realizarea acestui pod va determina conexiunea directă dinspre Autostrada A2 și A4 spre zona de sud a Portului Constanța, precum și o variantă de acces dinspre Eforie Nord, evitându-se traversarea localității Agigea și implicit a podului actual peste Canalul Dunăre - Marea Neagră. Traficul spre sudul litoralului va fi astfel decongestionat, separându-se traficul greu de celelalte autovehicule”, au precizat reprezentanții CN Administrația Porturilor Maritime SA.Concret, odată cu intrarea în exploatare a podului, TIR-urile care pleacă din partea de sud a portului nu vor mai fi nevoite să iasă din port, să traverseze canalul peste podul de la Agigea, să tranziteze câteva stațiuni de pe litoral și municipiul Constanța, pentru a reintra în port, în zona de nord.Tehnologie folosită în premieră în țara noastrăDuminică, pe malul dinspre Agigea al Canalului Dunăre - Marea Neagră, a început montajul primului tronson de tablier metalic. Acesta are o lungime de 58 m și o greutate totală de aproape 600 tone și a fost transportat pe apă la locul de montaj cu macaraua plutitoare Neptun, care are o capacitate de ridicare de 1.800 tone. Cu aceeași macara s-a realizat și montajul tablierului pe grinda pilonului de pe mal, la o înălțime de 17 metri deasupra Mării Negre.Tehnologia de montaj dinspre apă este o premieră în România, fiind elaborată de către societățile Apolodor Comimpex SRL București, constructorul podului, și TGT Constanța, în colaborare cu consultantul de specialitate SC Luca Way București.Săptămâna viitoare, au anunțat reprezentanții CN APM, aceeași tehnologie va fi folosită pentru montajul tablierului similar pe malul de nord al Canalului Dunăre - Marea Neagră, în zona Porții 9 a Portului Constanța.Potrivit Administrației Porturilor Maritime, respectivul pod, proiectat de SC Search Corporation Ltd București, are o structură de tip hobanat (n.r. hobanele sunt coardele, de obicei din sârmă de oțel, care servesc la susținerea podului) și va fi cel mai mare pod de acest gen din România.Noul pod rutier va avea o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lățimea podului va fi de 17,4 metri, permițând circulația pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră va fi de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri, care vor susține tablierul podului prin fascicule de hobane, vor avea o înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării.Realizarea podului este finanțată din fonduri structurale ale UE și de la bugetul de stat.