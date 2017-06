GALERIE FOTO / Autocar cu 37 de pasageri, răsturnat pe drumul dintre Râşnov şi Pârâul Rece: 17 răniţi grav

GALERIE FOTO / Autocar cu 37 de pasageri, răsturnat pe drumul dintre Râșnov și Pârâul Rece: 17 răniți grav

Ştire online publicată Vineri, 23 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE: Toate persoanele din autocarul răsturnat, mai puțin șoferul, transportate la două spitale din BrașovPasagerii autocarului răsturnat vineri seara pe DN73A între Pârâul Rece și Râșnov au fost transportați la două spitale din Brașov pentru investigații.Patru persoane au ajuns la Spitalul Militar iar 32 — la Spitalul Clinic Județean de Urgență, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate, în afară de cele două persoane încarcerate, restul aveau escoriații și acuzau diverse dureri. Intervenția pentru descarcerarea celor două persoane a fost dificilă."S-au depus eforturi considerabile de către salvatori. Una dintre persoanele încarcerate avea brațul prins sub autocar, iar acesta era instabil. Dacă o manevră ar fi fost efectuată greșit, exista riscul ca autocarul să se răstoarne și echipajul care intervenea să fie prins sub autocar. S-a săpat cu foarte mare atenție sub brațul bărbatului prins, în condițiile în care spațiul era foarte îngust și nu se puteau folosi unelte specifice (lopeți, târnăcoape). Așa s-a reușit eliberarea brațului și salvarea bărbatului", a explicat cpt. Ciprian Sfreja, potrivit Realitatea.net.UPDATE: Autocarul implicat vineri într-un accident rutier pe DN73 A între Râșnov și Pârâul Rece nu transporta copii, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Gabriela Dinu."Este vorba despre un autocar cu pasageri adulți, care mergeau într-un team building, la o cabană din zona Bănicel. În acest moment se acționează pentru salvarea victimelor. Traficul în zonă este blocat în totalitate. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla cauzele accidentului. Vom reveni cu informații", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.UPDATE. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră circulația rutieră este oprită în județul Brașov, pe DN73A, între localitățile Predeal și Pârâul Rece, la kilometrul 12, din cauza accidentului de autocar.UPDATE. Centrul Infotrafic: cauza accidentului - pierderea controlului volanului în curbăUPDATE. Bilanțul răniților, reevaluat: 17 persoane au fost rănite, cinci fiind în stare gravă.UPDATE ORA 20.00. Prefectul județul Brașov: 20 persoane rănite în accidentul de pe DN73A, toate conștienteMarian Rasaliu, prefectul județului Brașov, a declarat că în urma accidentului de autocar de pe DN73A sunt rănite 20 de persoane, toate fiind conștiente, echipajele de intervenție lucrând pentru descarcerarea unei persoane, în timp ce o a doua a fost descarcerată deja."Sunt aproximativ 20 de persoane asupra cărora se intervine în momentul de față, mai mult sau mai puțin afectate", a spus prefectul. El a precizat că printre pasagerii autocarului se aflau atât persoane adulte, cât și copii.Accidentul a avut loc între Predeal și Pârâul Rece, în condiții nefavorabile de drum. S-a pus în aplicare planul roșu la nivelul județului Brașov. Vor fi aduse la fața locului și ambulante SMURD din județele limitrofe. Se intervine pentru acordarea primului ajutor medical. Se pare că ar fi și 2 persoane încarcerate."Din 37 de persoane, avem 12 răniți, din care un rănit este încarcetat, 10 sunt cu leziuni la nivelul membrelor. Au fost trimise echipaje de la Brașov și de la Prahova", a spus Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne.Conform IGSU, la locul evenimentului salvatorii intervin cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, patru autospeciale pentru transport personal și victime multiple, șapte echipaje ale serviciului județean de ambulanță fiind și ele prezente la acțiune."În sprijin, la locul intervenției au fost prealertate autospeciale pentru transport personal și victime multiple de la ISU Sibiu, Covasna și Prahova", anunță IGSU.Serviciul Județean de Ambulanță Prahova a anunțat că intervine la accident cu două echipaje.