GALERIE FOTO / Actiuni de amploare ale oamenilor legii, pe intreg litoralul romanesc

Începând de azi, in aceasta minivacanța, oamenii legii acționeaza preventiv, in sistem integrat, pe întreg litoralul românesc. Polițiștii BAPC, cei din Mamaia, din Vama Veche, cei de la Politia Locală Constanta și jandarmii GMJ diseminează mesaje antivictimale turiștilor, pentru prevenirea furturilor de pe plaja, din camerele de hotel, din auto, pentru prevenirea disparitiilor de minori. Totodata, in colaborare cu specialiștii ANA-CEPECA Constanta și voluntarii Agenției se va acționa pentru prevenirea consumului de droguri și substanțe cu efecte psihoactive.